Com a chegada da Nova Carteira de Identidade, milhões de brasileiros já se adaptaram ao modelo unificado. Disponível nas versões física e digital, o documento garante mais segurança e padronização. Até outubro de 2025, mais de 38 milhões de pessoas haviam emitido a nova carteira, um aumento de quase 60% em relação ao ano anterior.

A modernização não só padronizou a identificação nacional, como também facilitou o acesso a benefícios e serviços públicos, impactando diretamente a rotina de quem depende desses sistemas. A principal mudança da Nova Carteira de Identidade é a adoção do CPF como número único de registro, substituindo os múltiplos identificadores do modelo anterior.

Além das recomendações gerais para toda a população, alguns grupos têm prazo específico para realizar a troca do documento. No Piauí, todos os servidores públicos estaduais — incluindo efetivos, comissionados, terceirizados, temporários e também os inativos — tem prazos definidos para emitir a Nova Carteira de Identidade.

Até 30 de dezembro de 2025, comissionados, terceirizados e temporários devem iniciar a troca obrigatória do documento. Já os servidores efetivos ativos têm prazo até 27 de fevereiro de 2026 para realizar a atualização, enquanto inativos e pensionistas precisam concluir o processo até 30 de abril de 2026.

Para a população em geral, o prazo final para substituir o RG pela Nova Carteira de Identidade se estende até 2032, garantindo tempo amplo para que todos façam a mudança com tranquilidade. No entanto, para os grupos que possuem prazos específicos, a atualização precisa ser feita antecipadamente. É importante lembrar que tanto a primeira via quanto as renovações do documento são gratuitas.