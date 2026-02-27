Longe dos estúdios e das novelas, um rosto conhecido do público juvenil decidiu recomeçar. Aos 43 anos, Daniel Erthal trocou os roteiros e as câmeras por caixas térmicas e carrinhos de bebida nas ruas do Rio de Janeiro. O ator, que ganhou projeção nacional em Malhação, encontrou no comércio ambulante uma nova fonte de renda — e resultados expressivos.

A mudança não foi discreta. Chamou atenção de quem circulava por Copacabana. E, pouco depois, ganhou as redes sociais.

Daniel, sobrinho da atriz Betty Erthal, passou a vender cervejas puxando o próprio carrinho pela orla. A rotina exigiu esforço físico e presença constante. Trabalho diário. De segunda a segunda.

No início de 2024, vídeos mostrando o ator em plena atividade viralizaram. A curiosidade virou movimento. Clientes passaram a visitar o ponto de venda não apenas para comprar, mas também para conversar e registrar fotos.

Em datas de grande fluxo, como Réveillon e Carnaval, o faturamento disparou. O caixa reforçado permitiu dar um passo além. Meses depois, ele abriu um bar fixo em Botafogo, batizado de Ilha da Sede.

Apoio inesperado impulsiona negócio

A exposição trouxe mais do que visibilidade. Um cliente frequente, identificado como Thiago, presenteou o ator com uma Kombi para facilitar o transporte das bebidas. A ajuda foi decisiva na logística.

Além disso, uma empresa parceira forneceu duas máquinas de gelo para melhorar o armazenamento. Daniel também recorreu aos seguidores para arrecadar recursos destinados a reformas e manutenção do veículo.

O antigo galã passou a administrar estoque, negociar fornecedores e lidar com o público de perto. A nova fase exigiu habilidades diferentes das que usava na televisão.

Obstáculos no caminho

Nem tudo foi simples. A rotina nas ruas cobra resistência. São horas em pé, exposição ao sol e peso constante para transportar mercadorias.

Pouco tempo após receber a Kombi, ele perdeu o veículo. Estacionado na rua, o carro acabou removido depois de denúncias feitas por moradores da região. O prejuízo afetou a operação e o bolso.

Mesmo assim, Daniel manteve as atividades. Continuou vendendo nas ruas e organizando o funcionamento do bar.

Hoje, ele divide o tempo entre o ponto fixo em Botafogo e as vendas ambulantes em grandes eventos. A trajetória mostra uma reviravolta profissional marcada por adaptação e persistência.

Do sucesso juvenil na Globo ao comércio de rua, Daniel Erthal construiu uma nova rotina. Diferente dos palcos e câmeras, mas financeiramente ativa.