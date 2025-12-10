O Walmart, tradicional concorrente do Carrefour, anunciou que todas as suas mais de 4 mil lojas nos Estados Unidos permanecerão totalmente fechadas por 24 horas no dia 25 de dezembro. A interrupção completa das atividades, válida por todo o dia, é uma prática já tradicional da empresa em respeito ao feriado de Natal, que é reconhecido nacionalmente no país.

A empresa comunicou ainda que suas unidades operarão em horário reduzido na véspera do Natal, disponibilizando apenas parte do dia para que os consumidores realizem as compras de última hora. De acordo com informações do DealNews, as lojas funcionarão das 6h às 18h no dia 24 de dezembro.

Rival do Carrefour toma decisão

Com essa janela de 12 horas, os clientes têm um período limitado para resolver pendências antes do feriado. Após as 18h, as lojas permanecem fechadas até o final do dia 25, retomando o funcionamento normal no dia 26, quando costuma aumentar o fluxo de trocas e compras pós-Natal.

A alteração no horário de funcionamento impacta diretamente o comportamento dos consumidores. Quem costuma deixar as compras para a noite do dia 24 pode ser pego de surpresa ao encontrar as lojas já fechadas. Assim, mesmo com a redução do expediente, é esperado um aumento no movimento, levando muitos americanos a se planejarem com mais antecedência.

A história do Walmart no mercado brasileiro

O Walmart chegou ao Brasil em 1995 com grandes expectativas e uma estratégia agressiva de expansão. Ao longo dos anos, a gigante norte-americana investiu pesado na compra de redes consolidadas, como o Bompreço e o Big, espalhando-se por diversas regiões do país e operando em vários formatos de varejo.

Mesmo com sua força global, a empresa enfrentou dificuldades para compreender os hábitos do consumidor brasileiro, além de desafios relacionados à gestão, competitividade e adaptação do modelo de negócio ao mercado local. Esses obstáculos resultaram em anos de desempenho abaixo do esperado, levando o Walmart a reduzir sua presença até decidir deixar o país.

Em 2018, a companhia vendeu 80% de suas operações ao fundo Advent International, que rebatizou a rede como Grupo Big. A história teve um desfecho definitivo em 2022, quando o Carrefour Brasil adquiriu o Grupo Big, encerrando oficialmente a trajetória do Walmart no mercado brasileiro.