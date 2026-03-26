O empresário Roberto Justus voltou à mídia ao anunciar um plano para a construção de moradias populares em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A proposta prevê a construção de até 5 mil casas, com foco em atender à demanda habitacional da cidade.

Além das moradias, o projeto inclui a criação de cerca de 400 empregos diretos, com a prioridade de contratar trabalhadores da própria cidade, o que pode contribuir para o aumento da renda local e movimentação da economia.

A expectativa é que as obras comecem ainda neste ano, dependendo de ajustes legais e aprovações necessárias junto ao governo local.

Uso de tecnologia na construção

Segundo informações do site ND+, iniciativa da SteelCorp, empresa de Justus, aposta em um modelo de construção conhecido como Light Steel Frame, que permite reduzir o tempo das obras e melhorar o controle de qualidade das casas. Esse modelo reduz desperdícios e aumenta a possibilidade de aplicar soluções mais sustentáveis durante a construção.

Possível expansão futura

A proposta ainda depende de parcerias com o setor público e ajustes na legislação. Caso o projeto avance, existe a possibilidade de instalação de uma unidade da SteelCorp na cidade. Isso pode ampliar ainda mais a geração de empregos e consolidar o setor na região.