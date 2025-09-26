Em 2021, a Tesla, empresa do bilionário Elon Musk, revelou um robô humanoide chamado Optimus, que chamou atenção por executar diversas tarefas humanas, como dançar, organizar objetos e até se equilibrar sobre uma única perna. No entanto, o robô também acabou se tornando ponto de uma enorme polêmica.

Notícias de que um funcionário da Tesla teria se ferido gravemente devido ao Optimus se espalharam rapidamente pelas redes sociais. Mas, afinal, o que realmente ocorreu em uma das fábricas da empresa em Austin, capital do Texas, nos Estados Unidos?

Segundo apuração de diversos veículos de imprensa, um engenheiro da Tesla estava trabalhando na atualização de software de três braços robóticos, fabricados pela Kuka. Esses braços não eram o Optimus e já eram utilizados em várias fábricas ao redor do mundo.

Optimus: o robô humanoide da Tesla. Via Mistérios do Mundo

Durante o trabalho, um dos três braços ainda estava em operação, realizando sua função de cortar peças de automóveis a partir de placas de alumínio. O funcionário acabou ficando em seu caminho, sendo atingido pelo braço robótico, que o prensou contra o chão, causando um corte profundo na mão esquerda.

O tabloide britânico Daily Mail divulgou o incidente de maneira bastante sensacionalista, com uma manchete afirmando que a máquina teria “atacado” um engenheiro. A publicação acabou sendo criticada pelo próprio Elon Musk nas redes sociais.

“É realmente vergonhoso que a mídia traga à tona uma lesão de dois anos atrás devido a um simples braço robótico industrial Kuka (presente em todas as fábricas) e agora insinue que é devido à Optimus”, disse Musk em post no X, o antigo Twitter.