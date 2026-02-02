Rodovias brasileiras passaram a receber novos radares de velocidade inteligentes, reforçando a fiscalização contra o excesso de velocidade. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas à segurança e à redução de acidentes.

Os novos equipamentos já estão em operação e foram integrados à malha de fiscalização existente. Com isso, aumenta o número de trechos monitorados, especialmente em pontos considerados críticos. A instalação prioriza locais com histórico elevado de acidentes, travessia de pedestres ou animais e grande fluxo de veículos.

Todos os pontos contam com sinalização prévia e limites definidos conforme as características da via.

Multas automáticas e regras do Código de Trânsito

A autuação ocorre de forma automática sempre que o veículo ultrapassa a velocidade permitida. As multas seguem as normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e variam conforme o percentual de excesso registrado, podendo resultar também em pontos na carteira de habilitação.

Redução de acidentes é a principal meta

Segundo os órgãos responsáveis, a prioridade é prevenir colisões graves. Estudos indicam que pequenas reduções de velocidade já são suficientes para diminuir significativamente a gravidade de colisões. Além disso, a presença constante dos radares também contribui para inibir comportamentos de risco e melhorar a organização do fluxo nas rodovias.

A expectativa é que, ao longo do tempo, os motoristas passem a respeitar os limites mesmo em trechos onde não há equipamentos visíveis.

Atenção antes de pegar a estrada

Antes de viajar, a recomendação é conferir o trajeto e os limites de velocidade do percurso. Aplicativos de navegação podem ajudar a identificar áreas com fiscalização e mudanças nos limites permitidos. Planejar o tempo da viagem e manter atenção às placas são atitudes simples que reduzem multas e, principalmente, ajudam a prevenir acidentes.