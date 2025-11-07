O mês de novembro já está em curso, e com ele vem aquela típica sensação de reta final de ano. As vitrines se enfeitam, os compromissos se acumulam, e o cansaço acumulado ao longo de 2025 começa a pesar.

Nesse cenário, qualquer pausa no trabalho é bem-vinda, e novembro, embora conhecido por concentrar mais feriados nacionais que os outros meses, neste ano reserva poucas chances reais de descanso para os trabalhadores brasileiros.

Saiba quais dias você não vai precisar trabalhar em novembro

Apesar de contar com três feriados nacionais, em 2025 apenas um deles oferecerá uma oportunidade concreta de folga, e até de prolongar o descanso, dependendo da política de cada empresa.

O primeiro feriado do mês, Dia de Finados, foi comemorado no último dia 2 e caiu em um domingo neste ano. Por ser um dia já usualmente reservado ao descanso semanal, não houve impacto significativo na rotina laboral.

Na sequência, o 15 de novembro, data em que se celebra a Proclamação da República, cairá em um sábado. Assim como no caso anterior, também não deve gerar folga adicional para a maioria dos trabalhadores.

A única exceção relevante em novembro de 2025 é o feriado do Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, que neste ano cai em uma quinta-feira.

Esse será o único feriado útil do mês. Com isso, muitas empresas podem optar por oferecer a sexta-feira como ponto facultativo ou emendar o feriado, criando assim um fim de semana prolongado de quatro dias.

O feriado da Consciência Negra se tornou nacional apenas recentemente, por meio da Lei nº 14.759, sancionada no final de 2023. Antes disso, era uma data adotada apenas por estados e municípios específicos.

Após o descanso de novembro, veja os próximos feriados em 2025 e 2026

Depois de novembro, restará apenas mais um feriado nacional em 2025: o Natal, celebrado no dia 25 de dezembro, que cairá em uma quinta-feira.

Para quem já está planejando os próximos descansos, 2026 promete uma sequência mais generosa de pausas. Confira a seguir os feriados nacionais previstos para o próximo ano: