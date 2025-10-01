A prefeitura de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, anunciou nesta terça-feira (23) a abertura das inscrições para concurso público destinado à formação de cadastro reserva em diferentes áreas. O processo seletivo contempla cargos de níveis médio e superior, com jornadas de trabalho que variam de 10 a 40 horas semanais. Os salários oferecidos vão de R$ 2 mil a R$ 25,1 mil.

Como participar

As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site da Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina (Ameosc), responsável pela organização do certame. O prazo de inscrição segue até 22 de outubro. A taxa para concorrer aos cargos de nível médio é de R$ 110, enquanto para funções de nível superior o valor é de R$ 150. O pagamento deve ser efetuado até 23 de outubro.

Possibilidade de isenção

Alguns candidatos podem solicitar isenção da taxa até 7 de outubro. O benefício se estende a doadores de sangue e de medula óssea, pessoas inscritas no CadÚnico pertencentes a famílias de baixa renda, jurados do Tribunal do Júri e voluntários da Justiça Eleitoral atuantes no município.

Provas e resultados

Os candidatos a cargos que exigem avaliação prática realizarão essa etapa no dia 8 de novembro. Já a prova objetiva está marcada para 9 de novembro. A homologação do resultado final está prevista para 28 de novembro.

Validade do certame

O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação, podendo ser prorrogado por igual período. Com isso, a prefeitura de São Miguel do Oeste reforça seu banco de profissionais para atender às demandas futuras da administração pública.