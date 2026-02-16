O ano de 2026 começou com aumento confirmado para trabalhadores do Paraná. Uma lei estadual estabeleceu o novo salário mínimo regional, fixando valores que partem de R$ 2.105,34 para determinadas categorias profissionais.

O piso estadual é superior ao salário mínimo nacional, atualmente em R$ 1.621. No entanto, a regra não se aplica a todos os trabalhadores. O benefício contempla apenas profissionais que não possuem piso salarial definido por legislação federal ou por convenção coletiva.

Quem tem direito ao novo valor?

O reajuste foi aprovado pelo Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda e está em vigor desde janeiro, com validade até o fim do ano. Os valores variam conforme o setor de atuação.

Confira como ficaram as faixas:

Grupo I – R$ 2.105,34: trabalhadores da agropecuária, atividades florestais e pesca.

Grupo II – R$ 2.181,63: empregados do comércio, serviços administrativos, reparação e manutenção.

Grupo III – R$ 2.250,04: profissionais da indústria e da produção de bens e serviços industriais.

Grupo IV – R$ 2.407,90: técnicos de nível médio.

Com essa atualização, o Paraná permanece entre os estados com os maiores pisos regionais do país.

Como foi definido o reajuste?

Para chegar aos novos valores, o Conselho considerou indicadores econômicos oficiais, como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), calculado pelo IBGE, além das diretrizes da política nacional de valorização do salário mínimo.

A legislação também prevê que os valores possam ser reavaliados ao longo do ano caso haja alteração no salário mínimo nacional. Nesse cenário, o Conselho poderá discutir novo ajuste.

Para os trabalhadores contemplados, o aumento representa reforço na renda mensal e maior previsibilidade financeira ao longo de 2026.