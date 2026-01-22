Os trabalhadores do estado de São Paulo iniciam 2026 com um motivo a mais para comemorar. Mesmo com a definição do salário mínimo nacional, o piso regional paulista segue acima da média brasileira, beneficiando milhares de profissionais que não têm remuneração fixada por convenção coletiva.

Piso nacional já está definido para 2026

O governo federal estabeleceu o salário mínimo nacional em R$ 1.621 para 2026, valor que passou a vigorar em 1º de janeiro após sanção presidencial. Apesar disso, o cenário não é uniforme em todo o país. Alguns estados adotam salários mínimos regionais, criados para atender realidades locais e custos de vida mais elevados.

É o caso de São Paulo, que possui legislação própria desde 2007 autorizando a aplicação de um piso superior ao nacional para determinadas categorias.

Salário regional em São Paulo chega a R$ 1.804

Em território paulista, o salário mínimo regional foi mantido em 2026 e pode alcançar R$ 1.804. O valor é válido para trabalhadores da iniciativa privada que não estão amparados por acordo coletivo, convenção sindical ou legislação específica que fixe remuneração mínima.

Esse modelo garante uma proteção adicional para categorias historicamente mais vulneráveis no mercado de trabalho, especialmente em setores com grande informalidade.

Quem tem direito ao piso paulista

O salário mínimo regional de São Paulo atende profissionais que exercem atividades sem negociação salarial formal. Entre os grupos contemplados estão trabalhadores rurais, empregados domésticos, auxiliares de serviços gerais, funcionários de micro e pequenas empresas e ocupações administrativas em setores informais.

A legislação federal permite que os estados adotem esse tipo de política salarial, justamente para adequar os rendimentos ao custo de vida local, que costuma ser mais elevado em grandes centros urbanos.

Debate sobre o valor ideal do salário mínimo

Mesmo com avanços regionais, especialistas apontam que os valores ainda estão distantes do necessário para garantir qualidade de vida. Um levantamento do Dieese, divulgado em setembro de 2025, indica que o salário mínimo ideal deveria ser de R$ 7.075,83 para sustentar uma família de quatro pessoas com despesas básicas.

A diferença evidencia o desafio permanente de equilibrar renda, inflação e condições reais de sobrevivência da população trabalhadora.