Um estado brasileiro anunciou recentemente um reajuste no salário mínimo regional que fez o piso salarial ultrapassar os R$ 2.000 em 2026, bem acima do salário mínimo nacional. Em Santa Catarina, o governo definiu um aumento de 6,49% nas quatro faixas do piso regional, de forma que a faixa mais alta alcança R$ 2.106,00 — valor que supera o mínimo oficial adotado pelo restante do país.

O salário mínimo federal já sofreu aumento para 2026, mas esse reajuste ficou em R$ 1.621, um valor consideravelmente menor do que o piso alcançado em alguns estados. O reajuste nacional foi calculado com base na inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), somada às regras fiscais que limitam os ganhos acima da inflação ao teto previsto em lei.

A diferença entre o salário mínimo federal e os pisos regionais evidencia as políticas estaduais que buscam compensar o custo de vida local. Em Santa Catarina, por exemplo, a atualização salarial decorre de um consenso entre representantes de trabalhadores e empregadores, com os valores sendo posteriormente formalizados por projeto de lei e aprovação na Assembleia Legislativa.

Especialistas apontam que esse tipo de reajuste pode aumentar o poder de compra de trabalhadores que recebem o piso regional, mas também gera debate sobre as desigualdades entre estados e os impactos sobre o mercado de trabalho. Mesmo assim, para muitos profissionais no Sul do país, a ultrapassagem dos R$ 2.000 representa um ganho real importante frente à inflação recente.

Piso regional reforça diferença dos salários entre estados e impacta trabalhadores

O reajuste aprovado em Santa Catarina reforça a autonomia dos estados que adotam salário mínimo regional acima do piso nacional. A medida beneficia especialmente categorias que não possuem convenção coletiva própria, garantindo remuneração maior para milhares de trabalhadores formais.

Ao mesmo tempo, a diferença em relação ao salário mínimo definido pelo Governo Federal reacende o debate sobre desigualdade regional e custo de vida no país. Enquanto em alguns estados o piso supera os R$ 2 mil, em grande parte do Brasil os trabalhadores continuam recebendo apenas o valor nacional, o que evidencia contrastes econômicos significativos.