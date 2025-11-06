Após semanas de rumores, Virginia Fonseca e Vini Jr. oficializaram o relacionamento no final do mês passado. O casal publicou um carrossel de fotos no Instagram, exibindo abraços em um quarto decorado com corações. A confirmação do romance despertou a curiosidade dos fãs: quem dos dois possui maior patrimônio?

Na lista dos 10 jogadores de futebol mais bem pagos do mundo na atualidade, segundo a Forbes, Vini Jr. tem um salário anual de US$ 60 milhões, cerca de R$ 326 milhões, no Real Madrid. O craque também possui uma mansão avaliada em R$ 20 milhões na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, além de outra residência de luxo na Espanha.

De acordo com o site Celebrity Net Worth, a fortuna do jogador é estimada em cerca de US$ 50 milhões — aproximadamente R$ 268 milhões. Já Virginia, uma das maiores influenciadoras digitais do país, supera os números do novo namorado. Ela é proprietária de uma mansão em Goiânia, de uma casa em Mangaratiba, em São Paulo, além de possuir um jatinho próprio.

Com mais de 50 milhões de seguidores nas redes sociais, Virginia também é cofundadora da marca de cosméticos WePink, que registrou um faturamento de aproximadamente R$ 750 milhões no ano passado. Segundo o Metrópoles, sua fortuna total é estimada em cerca de R$ 400 milhões.

Império digital versus craque milionário

Enquanto Vinicius Júnior conquista o mundo com seus dribles e contratos milionários, Virginia Fonseca transforma cada postagem em lucro. A influenciadora construiu um verdadeiro império digital, que vai muito além das redes sociais, envolvendo marcas próprias, parcerias publicitárias e uma legião de fãs engajados que impulsionam seus negócios.

A disputa de fortunas entre o jogador e a empresária revela o poder de dois universos distintos — o do esporte e o da influência digital — que hoje se equiparam em visibilidade e retorno financeiro. Juntos, eles formam um dos casais mais comentados e poderosos do momento, unindo carisma, sucesso e muito dinheiro em comum.