Os consumidores que planejam comprar um carro novo em 2026 devem ficar atentos, já que apesar de o ano ainda estar no início, a indústria automobilística já confirmou dezenas de novidades que serão introduzidas no mercado de forma gradual.

Em contrapartida, há também diversos modelos que, mesmo tendo alcançado certa popularidade, estão se despedindo das vitrines a partir deste ano e, em breve, só poderão ser encontrados para venda no mercado de usados.

Vale destacar que o fim da produção dos veículos, que pertencem a diferentes segmentos, foi decretado por conta de fatores variados, incluindo resultados de vendas e dificuldades de adaptação. De acordo com o portal Auto Esporte, estes são os 7 carros cuja fabricação será encerrada:

Mitsubishi L200: apesar de ter colecionado fãs por conta de sua robustez e capacidade off-road, a picape sofreu grandes modificações em sua linha de montagem em 2026;

Mitsubishi Pajero Sport: baseado na plataforma da antiga L200, o espaçoso e potente SUV não conseguiu adaptar seu motor às novas normas de emissões do Proconve L8;

Jeep Grand Cherokee 4xe: mesmo com suas impressionantes características, o SUV não conseguiu implacar no país, tendo vendido pouquíssimas unidades;

Subaru Forester: com o encerramento das operações da Subaru no país, o veículo acabou deixando de ser fabricado;

Suzuki Jimny Sierra: removido oficialmente do site da Suzuki, o pequequeno jipe também teve seu fim decretado por conta das novas normas de emissões do Proconve L8;

Nissan Kicks Play: embora ainda esteja em circulação, o modelo deve sair de linha em breve para dar lugar ao Kait;

Volkswagen Amarok: mesmo sendo um carro muito apreciado, a picape já teve sua produção interrompida na Argentina e será oficialmente substituída por modelos mais modernos.

Os carros mais promissores para 2026

Conforme mencionado anteriormente, o mercado automotivo brasileiro permanece atuando a pleno vapor, mesmo com as despedidas. E de acordo com as expectativas, estima-se que o ano de 2026 será marcado por intensa eletrificação e novos SUVs, com os seguintes modelos ganhando destaque: