A SolarBR Coca-Cola é uma das principais fabricantes e distribuidoras de bebidas do país, com atuação em grande parte das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A empresa, controlada pelas famílias Jereissati e Melo, em parceria com a The Coca-Cola Company, é responsável pela produção e comercialização de refrigerantes, cervejas, sucos, energéticos e produtos lácteos.

Origem e crescimento da companhia

Criada oficialmente em 2013, a SolarBR surgiu da fusão de três fabricantes regionais: Renosa, Norsa e Refrescos Guararapes. O processo de união entre as empresas teve início ainda em 1998, mas só foi concluído em abril de 2013, consolidando uma das maiores operações do sistema Coca-Cola no Brasil. Desde então, a companhia tem ampliado sua presença e estrutura industrial sob a presidência de André Seabra Salles.

Atualmente, a SolarBR é a segunda maior engarrafadora da Coca-Cola no país e figura entre as 15 maiores do mundo. Sua capacidade produtiva ultrapassa os 3 bilhões de litros por ano, distribuídos entre nove fábricas localizadas em cidades estratégicas como Manaus (AM), São Luís (MA), Várzea Grande (MT), Maceió (AL) e Jaboatão dos Guararapes (PE). Além disso, conta com 35 centros de distribuição que abastecem milhares de pontos de venda em diferentes estados.

Novas parcerias e planos de expansão

Em uma de suas movimentações mais recentes, a SolarBR anunciou a fusão com o Grupo Simões, tradicional franqueado da Coca-Cola que atua na região Norte desde 1943. O grupo, sediado em Manaus, abriga a maior fábrica da Coca-Cola Company no Brasil, o que deve ampliar ainda mais a capacidade e a cobertura da operação conjunta.

A companhia também revelou planos para abrir seu capital na bolsa de valores brasileira, em uma estratégia voltada para fortalecer investimentos e acelerar a expansão em novos mercados. Com essa nova fase, a SolarBR reforça sua posição como um dos pilares da indústria de bebidas no país.