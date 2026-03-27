A Confederação Brasileira de Futebol está cada vez mais próxima de oficializar um novo capítulo importante para o futuro da Seleção Brasileira. A entidade já prepara o anúncio da renovação contratual com Carlo Ancelotti até a Copa do Mundo de 2030, consolidando a confiança no trabalho do treinador para um ciclo completo.
O acordo entre as partes já está praticamente definido, restando apenas detalhes burocráticos para a assinatura oficial. Segundo informações, as minutas do contrato já foram trocadas, e o anúncio só não ocorreu antes por conta de ajustes internos da entidade relacionados a questões comerciais e de patrocínio.
Atualmente com vínculo válido até a Copa do Mundo de 2026, Ancelotti deve estender sua permanência por mais quatro anos, liderando a seleção também no ciclo seguinte. A renovação não prevê aumento salarial, mantendo o treinador como o mais bem pago da história da equipe brasileira, o que reforça o peso da aposta da CBF em seu trabalho.
A expectativa é que o técnico deixe um legado duradouro no futebol brasileiro, com mudanças estruturais e uma nova filosofia de jogo. Internamente, a avaliação é positiva, e a continuidade até 2030 é vista como essencial para dar estabilidade e aumentar as chances de sucesso nas próximas competições internacionais.
A agenda da Seleção Brasileira em 2026
- 31/03, 21h00 – Brasil x Croácia – Amistoso Internacional
- 31/05, 17h00 – Brasil x Panamá – Amistoso Internacional
- 06/06, 17h00 – Brasil x Egito – Amistoso Internacional
- 13/06, 19h00 – Brasil x Marrocos – Copa do Mundo da FIFA
- 19/06, 22h00 – Brasil x Haiti – Copa do Mundo da FIFA
- 24/06, 19h00 – Escócia x Brasil – Copa do Mundo da FIFA
