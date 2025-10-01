A seleção da África do Sul recebeu uma punição da Fifa após utilizar um jogador de forma irregular durante partida contra Lesoto, realizada em março, pelas Eliminatórias africanas para a Copa do Mundo de 2026. O resultado, que havia terminado em vitória por 2 a 0 para os sul-africanos, foi alterado para derrota por 3 a 0, o que pode complicar a caminhada da equipe rumo ao Mundial.

Jogador suspenso entrou em campo

De acordo com a entidade máxima do futebol, o problema ocorreu porque o volante Teboho Mokoena, do Mamelodi Sundowns, estava suspenso e, mesmo assim, foi escalado. A infração foi anunciada oficialmente nesta segunda-feira (29) e gerou consequências imediatas na classificação.

Perda de pontos e multa financeira

Com a reversão do placar, a África do Sul perdeu três pontos na tabela do grupo C e ainda foi multada em 10 mil francos suíços, o equivalente a cerca de R$ 67 mil. A equipe agora ocupa a segunda posição da chave, atrás de Benin, que tem a mesma pontuação, mas leva vantagem nos critérios de desempate.

Caminho para a Copa do Mundo

Nas Eliminatórias africanas, apenas os líderes de cada um dos nove grupos garantem vaga direta na Copa de 2026. Já os quatro melhores segundos colocados disputarão um playoff interno, cujo vencedor seguirá para a repescagem intercontinental.

Nova chance para a Nigéria

A decisão da Fifa também abriu novas possibilidades para a Nigéria, que aparece em terceiro lugar e, com a perda de pontos dos rivais, ficou a apenas três de alcançar a zona de classificação para a repescagem. Restam duas rodadas para a definição dos grupos, previstas para outubro. Nesse período, a África do Sul terá pela frente Zimbábue e Ruanda, confrontos que serão decisivos para manter vivo o sonho de disputar o Mundial de 2026.