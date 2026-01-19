O período que se inicia neste domingo, 18 de janeiro, reserva um cenário de atenção redobrada para diversas regiões brasileiras. De acordo com os prognósticos da MetSul Meteorologia, uma massa de instabilidade severa deve atingir com força o Sudeste e o Centro-Oeste. O fenômeno responsável por esse quadro é a segunda incursão da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) em 2026. A previsão indica que os índices pluviométricos podem atingir marcas impressionantes, oscilando entre 300 mm e 500 mm em um intervalo de poucos dias, o que configura uma situação de perigo iminente.

A dinâmica por trás do corredor de umidade

A formação desse sistema climático extremo é explicada pelo avanço de uma frente fria que se desloca pela costa sul do Brasil. Ao interagir com o calor do continente, esse sistema passa a canalizar o fluxo de umidade vindo da região amazônica, criando o que os especialistas chamam de rios voadores. Esse corredor contínuo de nuvens é reforçado por uma área de baixa pressão no Oceano Atlântico, que atua como uma bomba de umidade, garantindo que as precipitações sejam persistentes e volumosas até o próximo domingo, dia 25.

Estados e capitais sob vigilância máxima

O mapa de riscos aponta que os maiores acumulados de chuva devem se concentrar em Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e no Rio de Janeiro. No estado fluminense, a atenção é maior para a região Norte. Entre os centros urbanos, as capitais Goiânia, Belo Horizonte e Vitória figuram como os pontos de maior vulnerabilidade. Embora Brasília e a cidade do Rio de Janeiro também estejam na rota das tempestades, a expectativa é que os episódios de chuva nessas cidades sejam mais pontuais e menos duradouros do que nas áreas vizinhas.

O contraste hídrico em São Paulo

Enquanto boa parte do país se prepara para o excesso de água, o estado de São Paulo deve ficar à margem do eixo principal da ZCAS. A tendência é que o sistema se posicione mais ao norte, deixando o território paulista fora da zona de maior perigo. Se por um lado isso evita desastres imediatos, por outro agrava a situação dos reservatórios. O Sistema Cantareira, que já enfrenta uma crise de abastecimento, não deve receber a recarga necessária, o que mantém o alerta para o racionamento e a redução de pressão na rede, medidas que têm gerado um volume crescente de reclamações por parte da população.

Riscos geológicos e orientações à população

A persistência de chuvas torrenciais sobre solos já saturados eleva drasticamente o risco de deslizamentos de terra, especialmente em regiões de relevo acidentado como o interior mineiro. Além disso, as autoridades alertam para a possibilidade de transbordamento de rios e inundações repentinas em áreas urbanas. Como se trata de um evento típico de verão, capaz de causar enchentes históricas, a orientação fundamental é que os moradores de áreas de risco busquem abrigo seguro e acompanhem rigorosamente as atualizações e orientações das Defesas Civis locais ao longo da semana.