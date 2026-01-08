O Pontal Shopping, localizado no Complexo Pontal, às margens da Orla do Guaíba, em Porto Alegre, passou a integrar o portfólio da Tornak Holding e do Grupo Phorbis. Segundo os empresários Fernando Tornaim e Mathias Kisslinger, a aquisição deve impulsionar a economia da região e estimular a chegada de novos empreendimentos.

Inaugurado em abril de 2023, o Pontal Shopping é o primeiro Life Center do Sul do país, integrando em um único espaço compras, gastronomia, lazer, serviços, hotelaria, marina, eventos, negócios e experiências culturais. O projeto foi construído em uma área que anteriormente abrigava um estaleiro desativado.

A Tornak reúne em seu portfólio projetos como o Cais Embarcadero, enquanto o Grupo Phorbis se destaca por investimentos como o Viva Open Mall e o MedCenter. Em comunicado oficial, a Tornak informou que o mix de operações será ainda mais ajustado ao perfil do público que frequenta o Pontal Shopping.

O Complexo Multiuso Pontal também abriga uma torre comercial, hotel, centro médico e centro de eventos, além do Parque Pontal — uma ampla área verde às margens do rio dedicada ao lazer e à convivência urbana. Saul Boff, fundador do shopping e presidente da SVB Par, ressalta a nova fase do empreendimento e afirma que o Pontal vai muito além de um projeto imobiliário.

“É um legado que construímos com propósito e com a ajuda de muitas pessoas, para o nosso povo e para todos que vêm nos visitar. Estamos muito felizes com os novos controladores e confiantes de que irão potencializar ainda mais esse presente para Porto Alegre”, disse.