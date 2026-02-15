Um único bilhete transformou a vida de um morador de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ele foi o único acertador das seis dezenas do concurso 2969 da Mega-Sena e faturou sozinho R$ 141.844.705,71.

A informação foi confirmada pela Caixa Econômica Federal, que comunicou que o ganhador compareceu na última quarta-feira (11) para retirar o valor. Como de praxe, a identidade do vencedor não foi divulgada.

Números sorteados

O sorteio ocorreu no dia 5 de fevereiro. As dezenas que garantiram o prêmio milionário foram:

01 – 02 – 05 – 14 – 18 – 32.

Além do prêmio principal, outras apostas também foram contempladas nas faixas inferiores.

Premiações da quina e quadra

Ao todo, 172 apostas acertaram cinco números e receberam prêmios individuais de aproximadamente R$ 26 mil cada.

Já a quadra, com quatro acertos, teve 10.322 ganhadores, com pagamento individual de R$ 719,30.

Próximo sorteio já tem prêmio estimado

A Mega-Sena realiza novo concurso nesta quinta-feira (12), com prêmio estimado em R$ 55 milhões para quem acertar as seis dezenas.

As apostas podem ser registradas até as 20h, em casas lotéricas credenciadas ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa.

Como funciona a Mega-Sena?

Para participar, o jogador deve escolher entre 6 e 15 números dentre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Segundo a Caixa, a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta mínima é de 1 em 50.063.860 — o que explica por que um prêmio dessa magnitude costuma chamar tanta atenção quando sai para apenas um vencedor.