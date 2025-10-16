Uma sucuri de cerca de cinco metros foi localizada na manhã do último domingo (12) em um balneário de Rio Quente, no sul de Goiás. O animal estava escondido sob uma estrutura de concreto utilizada pelos banhistas, causando surpresa entre os visitantes. Segundo o 9º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, em Caldas Novas, três bombeiros atenderam à ocorrência.

Nas imagens, é possível ver uma grande concentração de pessoas acompanhando a ocorrência. Como o local onde a cobra se escondia era de difícil acesso, os bombeiros precisaram usar uma marreta para ampliar a abertura e alcançar o animal. No vídeo, os banhistas aparecem aplaudindo e gritando, impressionados tanto com a ação dos bombeiros quanto com o tamanho da cobra.

Após a retirada, a sucuri foi capturada com o auxílio de um gancho e de um cambão. Segundo os bombeiros, o resgate ocorreu sem que o animal se ferisse. Em seguida, a cobra foi transportada na viatura da corporação e devolvida à natureza, em uma área de vegetação nativa próxima a um corpo d’água.

Ao portal g1, o biólogo Edson Abrão disse que as sucuris são animais que gostam de locais com água limpa e é uma serpente semiaquática. “A temperatura da água não influencia no animal nadar, pois é uma serpente semiaquática e isso não interfere na temperatura desse animal, nem no seu metabolismo”, afirmou.

Algumas características da Sucuri

Nome científico: Eunectes murinus

Tamanho: Pode chegar a mais de 9 metros de comprimento, sendo uma das maiores cobras do mundo.

Peso: Pode ultrapassar 200 kg em exemplares adultos.

Habitat: Encontrada principalmente em rios, lagos e pântanos da América do Sul, especialmente na Amazônia e no Pantanal.

Alimentação: Carnívora, alimenta-se de peixes, aves, mamíferos e outros animais que se aproximam da água.

Habilidade aquática: Excelente nadadora; passa a maior parte do tempo em ambientes aquáticos.

Comportamento: Geralmente não é agressiva com humanos, mas pode se defender se ameaçada.

Reprodução: É ovovivípara, ou seja, os filhotes nascem vivos após se desenvolverem dentro de ovos retidos no corpo da mãe.