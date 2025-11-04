O Brasil é conhecido mundialmente por sua exuberante biodiversidade, com vastas florestas tropicais, planícies do cerrado, e uma variedade impressionante de espécies animais. Entre elas, estão algumas das cobras mais perigosas do planeta, répteis silenciosos, discretos e com um poder letal.

O que nem todos sabem é que, em solo brasileiro, existem serpentes cuja picada pode levar um ser humano à morte em questão de minutos.

Super cobra que vive no Brasil mata homens com apenas uma picada

Uma das cobras mais discretas, porém fatais, é a coral-verdadeira. Pequena e colorida, ela pode ser confundida facilmente com espécies inofensivas devido às semelhanças nas faixas vermelhas, pretas e amarelas.

Essa semelhança é um risco, pois a coral-verdadeira possui um veneno neurotóxico que ataca o sistema nervoso central. A vítima pode experimentar paralisia muscular e, em casos mais graves, sofrer uma parada respiratória, se não for socorrida rapidamente.

A cascavel, famosa pelo som do chocalho em sua cauda, também habita diversas regiões brasileiras, especialmente áreas abertas como pastos e cerrados. Embora seu ruído sirva de alerta, nem sempre ele é ouvido a tempo.

O veneno da cascavel compromete a coagulação sanguínea e destrói tecidos musculares, o que pode levar a complicações graves e até à morte, principalmente em locais afastados de atendimento médico.

Já a jararaca, responsável por mais da metade dos casos de acidentes ofídicos no país, é comum em regiões de mata e até em áreas próximas a centros urbanos.

Sua toxina causa dor intensa, inchaço, sangramentos e, em casos mais severos, necrose dos tecidos afetados. É uma das principais responsáveis pela demanda por soro antiofídico nos hospitais brasileiros.

Como evitar picadas dessas cobras e o que fazer em caso de emergência?

Para evitar encontros indesejados com essas serpentes, especialistas recomendam atenção redobrada ao caminhar em trilhas, pastos ou áreas de vegetação densa.

Usar botas de cano alto e evitar colocar as mãos em buracos ou embaixo de troncos são atitudes simples que podem prevenir picadas.

Em caso de acidente, o fundamental é manter a calma, imobilizar o membro afetado e procurar socorro médico imediato. Remédios caseiros como torniquetes ou tentativas de sugar o veneno não funcionam e podem agravar o quadro.

Apesar do medo que provocam, essas cobras têm papel fundamental no controle de roedores e outras pragas. Conhecê-las e respeitá-las é a melhor forma de conviver com segurança com a fauna brasileira.