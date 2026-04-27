A rede de supermercados Alcampo anunciou o fechamento de 15 lojas na Espanha. A decisão faz parte de uma mudança no jeito de operar da empresa, que busca se adaptar a um mercado cada vez mais competitivo.

Segundo a empresa, o principal motivo é reduzir custos e melhorar os resultados, já que algumas unidades não estavam dando lucro, o que levou à escolha de encerrar essas operações. Além disso, o comportamento dos consumidores mudou bastante, com mais gente comprando pela internet ou preferindo lojas menores em vez de supermercados grandes.

Com essa nova mudança, a Alcampo pretende investir mais em lojas pequenas e em vendas online, além de melhorar sua logística para ser mais rápida e eficiente.

Impacto nos funcionários

Parte dos funcionários será demitida, enquanto outros podem ser transferidos ou ter mudanças na jornada de trabalho. Em casos como esse, a empresa ou o próprio governo pode oferecer ajuda a quem é impactado por esses mudanças.