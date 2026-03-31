Um dos supermercados mais conhecidos de Curitiba surpreendeu clientes ao encerrar suas atividades e deixar um cenário de despedida marcante. A unidade do Carrefour no bairro Champagnat começou a fechar as portas, e consumidores que passaram pelo local encontraram corredores vazios, prateleiras praticamente sem produtos e grande movimento nos caixas nos últimos dias de funcionamento.

Imagens registradas por clientes mostram o esvaziamento completo da loja, incluindo balcões refrigerados e gôndolas sem mercadorias. Mesmo com o encerramento das atividades, nem todos os produtos estavam com descontos, o que chamou a atenção de quem buscava aproveitar possíveis liquidações de despedida.

O fechamento da unidade já havia sido anunciado meses antes, após a confirmação da venda do terreno onde o supermercado está localizado. A área, de cerca de 90 mil metros quadrados, fica em uma região valorizada da cidade, próxima ao Park Shopping Barigui, e será destinada a um novo projeto imobiliário de grande porte.

A negociação envolve cifras milionárias e prevê a demolição do prédio atual para dar lugar a um megaempreendimento. A transação foi considerada uma das maiores do tipo no Paraná, reforçando a transformação urbana da região e marcando o fim de mais uma unidade tradicional do varejo local.

Área dará lugar a megaempreendimento imobiliário

O espaço onde funcionava o supermercado foi adquirido por grupos do setor imobiliário, que já anunciaram planos ambiciosos para o terreno. A ideia é construir um complexo moderno, embora detalhes como número de torres e cronograma ainda não tenham sido divulgados.

A mudança reflete uma tendência de valorização de áreas urbanas estratégicas, onde grandes terrenos comerciais passam a dar lugar a projetos multifuncionais. Enquanto isso, o fechamento da loja simboliza não apenas o fim de um ponto tradicional, mas também a transformação do mercado e da própria cidade.