O Bolsa Família é o principal programa de transferência de renda do país e atende mensalmente milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade social. O valor mínimo garantido é de R$ 600, mas há adicionais previstos para famílias que se encaixam em critérios específicos.

Entre os benefícios complementares estão: o Benefício de Renda de Cidadania (R$ 142 por integrante), o Benefício Complementar (que assegura o valor mínimo de R$ 600 quando a soma da renda não atinge esse patamar), o Benefício Primeira Infância (R$ 150 por criança de até 7 anos incompletos) e o Benefício Variável Familiar (R$ 50 para gestantes, nutrizes e jovens entre 7 e 18 anos).

Para ser incluída no programa, a regra central é a renda mensal por pessoa. Se o valor dividido pelo número de integrantes da família for de até R$ 218, a família pode ser contemplada.

Motivos que levam à suspensão do benefício

Apesar de ser um importante apoio financeiro, o Bolsa Família pode ser suspenso ou cancelado em algumas situações. Segundo a Caixa Econômica Federal, isso ocorre quando as famílias deixam de atualizar o Cadastro Único, apresentam aumento de renda que ultrapassa o limite estabelecido ou não cumprem os critérios exigidos pelo programa.

Outro ponto de atenção são os compromissos nas áreas de saúde e educação. A falta de acompanhamento médico de gestantes e crianças, bem como a ausência escolar de alunos beneficiados, pode resultar na perda do direito ao benefício.

Saída voluntária também é possível

Há ainda a possibilidade de desligamento por iniciativa da própria família. Nesse caso, o responsável deve comparecer ao setor do Bolsa Família e do Cadastro Único no município e solicitar formalmente o Desligamento Voluntário.

O acompanhamento regular das regras e a atualização das informações cadastrais são fundamentais para evitar a suspensão dos pagamentos e garantir a continuidade do auxílio.