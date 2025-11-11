Criado para facilitar transferências e pagamentos instantâneos, o PIX rapidamente se tornou parte essencial da rotina financeira dos brasileiros.

Lançado pelo Banco Central, o sistema revolucionou a forma como dinheiro circula no país, com a grande vantagem de ser gratuito para pessoas físicas na maioria das situações. É justamente essa gratuidade que o tornou tão popular.

No entanto, há exceções que podem gerar cobranças, inclusive no Nubank, uma das fintechs mais usadas no Brasil. Por isso, é fundamental entender quando o PIX pode ter custo e como evitar essas situações.

Taxa de PIX: como evitar para ser cobrado pelo Nubank

Embora enviar ou receber valores via PIX com saldo em conta continue isento de taxas, alguns bancos, incluindo o Nubank, oferecem uma funcionalidade adicional: o PIX no crédito.

Essa opção permite realizar uma transferência mesmo sem saldo disponível, usando o limite do cartão de crédito.

Nessa modalidade, o valor transferido não sai diretamente da conta, mas sim da fatura do cartão, como se fosse uma compra parcelada, e é aí que mora o custo.

Quando o cliente escolhe fazer um PIX utilizando o cartão de crédito, ele está contratando um tipo de empréstimo de curto prazo.

Isso implica na cobrança de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e juros, que variam conforme o número de parcelas e o valor da transação.

O PIX em si continua gratuito, mas o uso do crédito transforma a operação em uma transação financeira sujeita às regras desse tipo de pagamento.

Como usar o PIX no crédito e quando ele pode ser bom?

Em alguns cenários, essa função pode ser útil, especialmente em emergências, quando o usuário precisa enviar um valor com urgência e não tem saldo na conta.

Pode também ser interessante para quem deseja concentrar todos os gastos no cartão para melhor controle ou acumular pontos.

Porém, é preciso cautela. O custo total da transação pode acabar sendo bem maior do que o valor originalmente transferido, especialmente em parcelamentos longos.

Para evitar cobranças, a recomendação principal é simples: use sempre o PIX com saldo disponível na conta. Isso garante que a transferência será imediata e sem qualquer custo adicional.

Caso decida usar a função de crédito, o ideal é simular antes no aplicativo o valor final com juros e avaliar se realmente vale a pena.

Entender essas diferenças evita surpresas na fatura e ajuda a manter a saúde financeira sob controle.