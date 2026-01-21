O Ministério da Cultura confirmou a criação da Plataforma Tela Brasil, um serviço de streaming público e gratuito dedicado exclusivamente ao audiovisual produzido no país. A iniciativa, que está na reta final de testes, tem lançamento previsto para o primeiro trimestre de 2026 e será acessível a qualquer cidadão com cadastro ativo no sistema gov.br.

Streaming público com foco na produção nacional

A proposta da Tela Brasil é funcionar como uma alternativa estatal às plataformas privadas, reunindo conteúdos brasileiros em um único ambiente digital. O catálogo deverá incluir curtas, médias e longas-metragens, além de séries produzidas no país, com o objetivo de ampliar o acesso da população à diversidade do cinema e da televisão nacional.

De acordo com o Ministério da Cultura, informações que circulam nas redes sociais indicando que o serviço já estaria disponível não são verdadeiras. Em comunicado oficial, a pasta esclareceu que tanto a plataforma quanto os aplicativos para Android e iOS ainda passam por ajustes técnicos antes do lançamento.

Acervo em fase final de montagem

O conteúdo da Tela Brasil está sendo estruturado e deve chegar a cerca de 555 obras na estreia. Para viabilizar o projeto, o governo federal destinou aproximadamente R$ 4,4 milhões, valor utilizado na organização, digitalização e licenciamento dos títulos.

A curadoria envolve acervos próprios do Ministério da Cultura e parcerias com instituições reconhecidas, como a Cinemateca Brasileira, o Centro Técnico Audiovisual, a Funarte e a Fundação Cultural Palmares. Também estão previstos filmes brasileiros que já concorreram ao Oscar, além de produções selecionadas por meio de editais públicos.

Uso educacional e acesso ampliado

Além do público em geral, a plataforma foi pensada para atender escolas de educação básica e espaços culturais sem fins comerciais. A iniciativa se conecta à Lei nº 13.006/2014, que prevê a exibição de obras brasileiras no ambiente escolar.

Os conteúdos também poderão ser utilizados por bibliotecas públicas, cineclubes, centros culturais, Pontos de Cultura, CEUs e espaços de memória. A expectativa do governo é que a Tela Brasil fortaleça a circulação do audiovisual nacional e democratize o acesso à produção cultural brasileira.