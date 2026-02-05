Ao menos 30 pessoas morreram e mais de 100 ficaram gravemente feridas devido às tempestades de neve no Japão. Essa é a pior nevasca registrada no país nos últimos 40 anos.

As condições climáticas extremas têm causados transtornos em várias regiões. Soldados das forças de autodefesa foram mobilizados para atuar na remoção da neve acumulada em telhados e calçadas em Aomori, no extremo norte da ilha de Honshu.

Na ilha de Hokkaido a situação é igualmente crítica; cerca de mil limpa-neves foram utilizados para liberar as vias na cidade de Sapporo.

Impacto nas eleições

Autoridades temem que as condições climáticas adversas possam afetar o comparecimento dos eleitores nas eleições marcadas para este domingo (8). A votação foi convocada após a dissolução do parlamento japonês.

É esperado por especialistas e autoridades eleitorais que os eleitores enfrentem dificuldades de locomoção, especialmente nas áreas mais atingidas pela nevasca histórica.