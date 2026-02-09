O governo de Portugal calcula que será necessário mais de 4 bilhões de euros em custos direitos para a reconstrução locais atingidos pela passagem da tempestade Kristin.

Com fortes chuvas e ventos que atingiram 200 km/h, casas, fábricas e infraestruturas foram atingidas, causando a morte de pelo menos seis pessoas.

“Será um choque muito significativo para a economia… os mais de 4 bilhões de euros não incluem custos indiretos, como interrupções nas cadeias de abastecimento da indústria”, disse o ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, em entrevista à emissora nacional RTP.

Reconstrução que pode levar meses

Segundo o ministro, a recuperação pode levar vários meses, já que empresários planejam construir fábricas totalmente novas, visto que as atuais estão completamente destruídas.

Os trabalhadores das empresas afetadas pela passagem da tempestade sofrerão um regime de layoff, que garante salário líquido total de até 2.760 euros por mês, sendo 80% cobertos pela Segurança Social e 20% pelas empresas, para evitar cortes de postos de trabalho durante a reconstrução.

Áreas afetadas

Conhecido pelas indústrias de plásticos e metalurgia, as regiões de Leiria e Marinha Grande foram as mais afetadas pela tempestade Kristin.

O governo português aprovou um pacote de pacote de 2,5 bilhões de euros em empréstimos e incentivos para ajudar a população e empresas.

Toda a Península Ibérica sofreu com uma série de tempestades, neve e ventos fortes nas últimas semanas. Agora, a região está sendo atingida pela tempestade Leonardo.