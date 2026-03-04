O aumento das tensões no Oriente Médio levou França, Alemanha e Reino Unido a divulgarem uma posição conjunta mais dura diante da reação do Irã aos recentes ataques envolvendo Israel e os Estados Unidos.

No comunicado, os três governos afirmam que poderão adotar medidas para proteger aliados e interesses estratégicos na região. A declaração menciona a possibilidade de agir para neutralizar ameaças consideradas iminentes.

As capitais europeias também criticaram os ataques iranianos contra os países vizinhos, classificando as ações como ameaças aos aliados e ao pessoal militar e civil na região.

Reforço militar e retirada de civis

A movimentação diplomática veio acompanhada de ações; o governo britânico iniciou preparativos para retirar cidadãos que permanecem nos países que estão sob ataque e que tiveram voos cancelados. A França, por sua vez, decidiu reposicionar o porta-aviões Charles de Gaulle para o Mediterrâneo oriental, ampliando sua presença militar próxima às áreas de tensão.

Apesar do endurecimento do discurso, os países europeus reforçaram que não participaram diretamente dos bombardeios e defenderam a retomada de negociações diplomáticas. Também reiteraram apoio à proteção de civis e à busca por estabilidade.

Em resposta, o chanceler iraniano Abbas Araghchi declarou que o país não vai impor restrições ao que considera seu direito de autodefesa.