Apesar de terem sido amplamente elogiados por sua aceleração esportiva, a robustez de sua carroceria e seu amplo espaço interno, bem como por terem sido criados pela Tesla, a montadora do empresário Elon Musk, os Cybertrucks não ficaram isentos de críticas.

Um dos principais problemas foram os preços elevados, já que algumas versões ultrapassavam os US$ 100 mil (cerca de R$ 515 mil, na cotação atual), o que restringia significativamente o público apto a adquiri-las.

Contudo, a Tesla finalmente pareceu demonstrar estar interessada em resolver esta questão ao disponibilizar um tipo de “versão de entrada” para o Cybertruck, que por sua vez apresentou um valor significativamente mais baixo.

Abrindo mão do luxo, o modelo foca principalmente no custo-benefício e está chegando ao mercado por cerca de US$ 59.990, o que representa uma redução de mais de US$ 20 mil (ou aproximadamente R$ 114 mil) em relação ao catálogo anterior.

É importante destacar que os valores mencionados são válidos, sobretudo, para os Estados Unidos. Desta forma, ainda não há confirmação de que um movimento semelhante ocorra em outros países, já que fatores como taxas de importação podem influenciar os preços finais.

Barateamento do Cybertruck não influenciou performance

Conforme mencionado anteriormente, o novo modelo de Cybertruck valoriza o custo-benefício. Todavia, grande parte dos atributos que popularizaram o veículo foram preservados mesmo com os cortes no valor.

Sendo assim, os condutores poderão desfrutar tanto da performance e autonomia avançadas, quanto do núcleo tecnológico de última geração que o veículo possui, que são características apontadas como seus principais atributos.

De acordo com as informações divulgadas, para baratear o valor do Cybertruck, a Tesla optou por substituir itens de conveniência por alternativas mais acessíveis, como molas helicoidais e bancos com acabamento em tecido.

Além disso, o sistema de som teve o número de alto-falantes reduzido, enquanto a cobertura motorizada da caçamba e a tela de entretenimento destinada aos passageiros da segunda fileira foram removidas, sendo estas mudanças que tendem a ter pouco impacto no uso cotidiano do veículo.