Embora o WhatsApp possibilite o encaminhamento de diversos tipos de mensagem durante conversas, incluindo links e prévias de sites, os longos “textões” azuis que surgiam na tela acabavam atrapalhando a fluidez do assunto e a experiência visual dos usuários.

Contudo, na versão 26.1.74 para iOS do aplicativo, a Meta promoveu mudanças extremamente relevantes, já que o WhatsApp agora conta com um formato de exibição de links mais limpo e inteligente para usuários que mantém as prévias ativas.

Isso porque os links agora exibirão apenas domínio principal e as informações essenciais, escondendo o restante da URL que, muitas vezes, acaba interrompendo a leitura por ocupar muito espaço na tela.

É importante destacar que a exibição no novo formato será aplicada apenas a links que possuem prévia e informações relevantes ativas. Sendo assim, os que não possuírem título, descrição ou estiverem com a função desativada permanecerão com a URL sendo exibida por completo.

Apesar disso, a novidade não se torna menos funcional, uma vez que a quantidade de sites que se enquadram nos padrões destacados é bem grande, garantindo assim que o recurso seja amplamente utilizado.

Novidades para links no WhatsApp: confira ferramentas adicionais

Conforme divulgado pelo portal TudoCelular, a expectativa é de que a nova funcionalidade seja disponibilizada no WhatsApp ao longo das próximas semanas. E vale destacar que a exibição compacta de links não é a única novidade do pacote.

Afinal, mesmo com a atualização, um recurso útil do iOS ainda foi mantido, que é o de determinar o que será feito com o link sem a necessidade de abri-lo de forma imediata. Neste caso, ao pressionar e segurar o domínio encaminhado na mensagem, os usuários ainda contarão com as seguintes opções:

Copiar o link;

Visualizar o endereço completo;

Abrir no navegador padrão;

Adicionar à lista de leitura.

Além disso, a nova versão do aplicativo também permite ocultar o endereço de IP do usuário para gerar a prévia, reforçando assim a dedicação com a segurança para tornar o compartilhamento de links ainda mais prático.