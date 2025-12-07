O atacante Thiago Galhardo desembarcou na Conferência de Futebol do Nordeste, no Recife, já avisando que não fugiria de polêmica. Antes mesmo de participar das atividades do evento, tratou de reacender o debate sobre sua saída do Santa Cruz, tema que voltou a abordar sem meias-palavras.

Comparações e críticas à diretoria tricolor

Durante a conversa com a imprensa, Galhardo comparou o clube pernambucano ao Vasco, citando semelhanças estruturais, mas atribuindo problemas de ambos às gestões recentes. Sem citar nomes diretamente, mas deixando os recados claros, afirmou que “sempre aparece alguém querendo ocupar um trono que não existe”, alfinetando a condução administrativa coral.

O jogador mencionou situações que viveu nas duas equipes, dizendo que as promessas descumpridas acabaram sendo determinantes para buscar a rescisão indireta na Justiça. Segundo ele, o atraso salarial e a falta de solução por parte da direção o obrigaram a acionar a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, que autorizou sua saída.

Bastidores do acordo não concretizado

Galhardo contou ainda que, após a notificação do clube, passou a receber ligações em busca de um entendimento. Segundo sua versão, chegou a aceitar uma proposta apresentada pelo CEO Pedro Henriques, mas o acordo não avançou porque não teve a aprovação dos investidores da SAF e do presidente Bruno Rodrigues.

De acordo com o atacante, a cúpula responsável pelas decisões do futebol “aparece apenas para posar para fotos” e não contribui efetivamente para resolver o dia a dia do clube. Procurados, dirigentes do Santa Cruz e representantes da SAF não quiseram se pronunciar.

Carreira prolongada e próximos passos

Sobre o futuro, Galhardo revelou que chegou a cogitar a aposentadoria após o acesso do Santa Cruz à Série D. No entanto, um pedido do filho mais novo o fez adiar esse encerramento para 2027. O atacante afirma que só aceitará uma proposta que o motive tanto quanto a passagem pelo Arruda.

Ele diz ter recebido sondagens de clubes que disputarão os estaduais, mas afirmou que nenhuma o convenceu até agora. Segundo Galhardo, só voltará a atuar se sentir que o projeto é sólido e respeita suas condições profissionais.

Com informações do Globo Esporte.