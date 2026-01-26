O segundo semestre de 2025 foi um período extremamente complicado para muitos brasileiros, uma vez que diversos feriados nacionais importantes coincidiram com finais de semana. Desta forma, foi preciso aguardar até o final do ano para garantir folgas prolongadas.

Contudo, em 2026, o cenário será totalmente diferente, pois grande parte das datas comemorativas cairão em dias úteis da semana e, na grande maioria dos casos, resultarão nos famosos “finais de semana estendidos”.

Isso porque uma significativa parte dos feriados está programada para ocorrer em uma segunda ou sexta-feira, facilitando para que muitos trabalhadores e estudantes possam idealizar planos mais ambiciosos para aproveitar o descanso.

Em contrapartida, há também datas especiais que coincidirão com terças e quintas-feiras, possibilitando a pessoas que atuam em setores mais flexíveis a possibilidade de emendar as folgas. Para se programar, confira o calendário abaixo:

3 de abril: Sexta-Feira Santa (sexta-feira);

Sexta-Feira Santa (sexta-feira); 21 de abril: Tiradentes (terça-feira);

Tiradentes (terça-feira); 1º de maio: Dia do Trabalho (sexta-feira);

Dia do Trabalho (sexta-feira); 7 de setembro: Independência do Brasil (segunda-feira);

Independência do Brasil (segunda-feira); 12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira);

Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira); 2 de novembro: Finados (segunda-feira);

Finados (segunda-feira); 20 de novembro: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (sexta-feira);

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (sexta-feira); 25 de dezembro: Natal (sexta-feira).

O feriado de Proclamação da República, que é celebrado no dia 15 de novembro e exalta o momento em que o Brasil passou a viver sob o regime republicano presidencialista, acabou coincidindo com um domingo em 2026.

Além dos feriados: todos os pontos facultativos de 2026

Embora tecnicamente não possuam o mesmo “peso” dos feriados, os pontos facultativos também são valorizados por muitos empregadores e órgãos e, por conta disso, acabam garantindo dias adicionais de folga.

Vale lembrar que, apesar de sua relevância, o Carnaval, que será celebrado nos dias 16 e 17 de fevereiro, é um ponto facultativo, e pode exigir que muitas pessoas consultem a possibilidade de conseguir folgas antes de fazerem planos.

Além disso, há também o Corpus Christi, que será celebrado em uma quinta-feira (4 de junho), e poderá fornecer mais um dia de folga para pessoas que conseguirem a devida liberação na data.