A Toyota surpreendeu ao lançar o novo sedã elétrico bZ7, um carro grande, tecnológico e com preço competitivo. Custando cerca de 200 mil yuans (aproximadamente R$ 140 mil), o modelo virou destaque no mercado chinês e, em apenas 1 hora, mais de 3.000 unidades foram vendidas.

Ele vem sendo chamado de “Super Corolla” por ser maior, mais moderno e totalmente elétrico. Ele tem mais de 5 metros de comprimento, oferecendo muito espaço interno e conforto para os passageiros. Um dos destaques são os bancos “gravidade zero” e a suspensão que ajuda a deixar a direção mais suave, mesmo em ruas irregulares.

Autonomia e desempenho

O modelo também chama atenção pela autonomia; com uma bateria de até 88 kWh, o bZ7 pode rodar até 710 km com uma única carga (no padrão chinês CLTC). Mesmo sendo um carro grande, ele tem bom desempenho e vai de 0 a 100 km/h em cerca de 5,1 segundos, por causa da sua plataforma moderna com sistema elétrico de 800V.

Tecnologia no dia a dia

O bZ7 foi desenvolvido em parceria com empresas como GAC, Huawei e Xiaomi. Ele utiliza sistemas da Huawei, como o DriveONE e o HarmonyOS, que ajudam no controle do carro e na conectividade. Outro ponto é a presença de sensores LiDAR, que permitem funções avançadas de assistência ao motorista, aumentando a segurança.

Além disso, o carro se integra ao ecossistema da Xiaomi, conectando casa, celular e veículo em uma mesma experiência.