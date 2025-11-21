Ter um emprego com carteira assinada assegura diversos direitos que, muitas vezes, passam despercebidos pelos trabalhadores. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) define uma série de garantias que protegem o empregado e oferecem vantagens que vão muito além das férias remuneradas.

Entre os direitos mais conhecidos estão o 13º salário, as férias remuneradas, o vale-transporte e o vale-refeição. Porém, existem outros benefícios que muitos trabalhadores nem percebem e que podem impactar diretamente a rotina. Alguns são garantidos automaticamente, enquanto outros só se aplicam em situações específicas.

Um dos direitos mais relevantes previstos na CLT é o descanso semanal remunerado. Ele assegura ao trabalhador pelo menos 24 horas consecutivas de repouso sem qualquer desconto no salário. Embora geralmente aconteça aos domingos, o empregador pode concedê-lo em outro dia da semana.

Outro benefício fundamental é o seguro-desemprego, destinado a quem é dispensado sem justa causa. O auxílio garante uma renda temporária, com valores calculados de acordo com o tempo trabalhado e a média dos salários, oferecendo um suporte financeiro até que o profissional se reinsera no mercado.

Outros direitos que muitos trabalhadores desconhecem

Além dos benefícios mais lembrados, a legislação trabalhista também garante direitos que passam despercebidos, mas fazem grande diferença no cotidiano. Entre eles está o depósito mensal do FGTS, um valor equivalente a 8% do salário que o empregador deve recolher obrigatoriamente.

Esse fundo funciona como uma reserva financeira protegida, podendo ser acessada em situações específicas, como demissão sem justa causa, compra da casa própria ou doenças graves. Outro direito importante é o adicional de periculosidade ou insalubridade, concedido a profissionais que atuam em condições de risco ou exposição a agentes prejudiciais à saúde.