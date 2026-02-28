O topo da lista é ocupado por um especialista essencial dentro do centro cirúrgico. O anestesiologista surge como o profissional com a maior média salarial anual, alcançando cerca de US$ 338.742 por ano. O valor chama atenção e coloca a carreira entre as mais valorizadas do mercado.

A rotina desse médico vai muito além de aplicar medicamentos antes de uma operação. O anestesiologista é responsável por administrar a anestesia adequada para cada tipo de procedimento. Ele avalia o histórico do paciente, define a melhor estratégia e acompanha cada etapa da cirurgia.

Durante o ato cirúrgico, o monitoramento é constante. Pressão arterial, frequência cardíaca, respiração e nível de oxigenação são observados em tempo real. Qualquer alteração exige resposta imediata. O trabalho pede precisão e sangue-frio.

Alta responsabilidade, alta remuneração

O salário médio anual de US$ 338.742 reflete o grau de responsabilidade envolvido. A formação é longa. Exige graduação em Medicina, residência específica e atualização permanente. Erros não são toleráveis. A margem de falha é mínima.

A complexidade dos procedimentos também pesa na remuneração. Cirurgias de grande porte demandam atenção redobrada. Cada paciente reage de forma diferente à anestesia. Por isso, a experiência do profissional faz diferença direta na segurança do procedimento.