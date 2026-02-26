Galvão Bueno prepara um novo retorno à televisão aberta em 2026, três anos após se despedir da Rede Globo, emissora onde construiu a maior parte de sua carreira. Aos 75 anos e às vésperas de sua 14ª Copa do Mundo, o narrador reassume protagonismo nas transmissões do principal torneio do futebol mundial, agora pelo SBT.

Quatro décadas de história na Globo

A ligação de Galvão com a Globo teve início em 1981. Desde então, ele passou a emprestar sua voz a momentos decisivos do esporte nacional e internacional. Com o passar dos anos, tornou-se presença constante em Copas do Mundo — sua estreia no torneio ocorreu ainda em 1974 — e acumulou recordes de participações em Mundiais.

Foram 43 anos na emissora carioca, período encerrado oficialmente em dezembro de 2022, após a Copa do Catar. A saída marcou o fim de um ciclo que atravessou gerações de telespectadores e consolidou o narrador como uma das figuras mais conhecidas da TV brasileira.

Novo desafio no SBT

Depois de experiências recentes na Band e em plataformas digitais como a Amazon Prime Video, Galvão volta à TV aberta em um cenário diferente daquele que encontrou no início da carreira. Ele será a principal voz das transmissões da Copa do Mundo no SBT e também comandará o programa Galvão FC, atração voltada ao debate esportivo.

O retorno ocorre em um momento de transformação no mercado. Os direitos de transmissão estão cada vez mais pulverizados entre emissoras e serviços de streaming, enquanto o público consome conteúdo de forma fragmentada, em múltiplas telas.

Mudanças na forma de narrar

Ao comentar essa nova etapa, o narrador tem destacado a necessidade de adaptação. Segundo ele, a linguagem das transmissões também evoluiu, acompanhando mudanças no perfil do público e na dinâmica das plataformas digitais.

Com mais de cinco décadas dedicadas ao microfone, Galvão inicia mais um capítulo em uma carreira que se confunde com a própria história das grandes transmissões esportivas no Brasil.