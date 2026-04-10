Muita gente troca as rodas do carro para deixar o visual mais chamativo e de acordo com o gosto pessoal, mas o que pouca gente sabe é que essa mudança não afeta só a estética, como também mexe no funcionamento do carro, inclusive aumentando o consumo de combustível.

Isso acontece porque quando rodas maiores são colocadas, normalmente pneus maiores precisam ser usados também. Isso faz com que o carro fique mais pesado para se movimentar, e o resultado disso é que o motor precisa fazer mais esforço para rodar, principalmente nas arrancadas. Mais esforço significa maior gasto de combustível.

Em carros comuns, com motores menores, essa troca pode ser sentida facilmente. O carro fica mais lento para arrancar e pode perder um pouco da agilidade no trânsito. Já em carros esportivos, com motores mais potentes, esse efeito é menor, justamente porque eles têm força para compensar.

Vale a pena trocar?

É importante considerar as consequências de trocar as rodas do veículo que, além dessas citadas acima, pode também desgastar mais as peças da suspensão e perder desempenho.