A tensão entre Donald Trump e o papa Leão XIV ganhou um novo capítulo, e desta vez com ataques diretos e respostas de ambos os lados.

Em uma publicação na rede social Truth Social, Trump chamou o papa de “fraco no combate ao crime” e criticou sua postura em temas internacionais. Segundo o presidente, ele não quer “um papa que ache terrível que os Estados Unidos ajam para se defender”.

Trump também sugeriu que Leão XIV não estaria preparado para o cargo e chegou a insinuar que sua eleição teria motivações políticas. Em tom provocativo, ele afirmou que o pontífice deveria parar de agir como político e focar em ser um grande papa.

Foto: Reprodução/Eixo Político

Resposta do papa

Sem entrar no mesmo tom do presidente americano, Leão XIV respondeu com firmeza e deixou claro que não pretende mudar sua postura: “Não hesitarei em anunciar a mensagem do Evangelho e em convidar todas as pessoas a procurarem maneiras de construir pontes de paz e reconciliação, e a buscarem formas de evitar a guerra sempre que possíve”. O papa também destacou que “não tem medo do governo Trump”.

O que vem pela frente?

De um lado, Trump defende decisões políticas baseadas em segurança e poder. Do outro, o papa insiste em valores como diálogo, reconciliação e limites quando se trata do uso da força. Mesmo sob pressão do presidente americano, Leão XIV afirmou que não teme críticas e seguirá defendendo aquilo que considera sua missão, já Trump mantém o discurso direto e combativo.