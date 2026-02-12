A Uber anunciou uma iniciativa especial para o período de Carnaval com foco em incentivar a doação de sangue. Em parceria com o Grupo GSH, rede referência em hemoterapia no Brasil, a empresa vai disponibilizar créditos de até R$ 50 no aplicativo para voluntários que se deslocarem até unidades participantes.

A campanha começou no dia 11 de fevereiro e segue até o dia 26. O objetivo é ajudar a recompor os estoques dos bancos de sangue, que tradicionalmente sofrem queda durante o feriado prolongado.

Como funciona a campanha?

Para participar, o interessado deve escolher uma das unidades do Grupo GSH nas cidades participantes — São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Recife, Teresina, Santo André, Ribeirão Preto, Araçatuba e Petrópolis — e entrar em contato pelo site oficial da ação.

Após manifestar interesse, o doador recebe um código promocional que deve ser inserido no aplicativo da Uber. Cada pessoa tem direito a um voucher de até R$ 50, valor que pode ser utilizado na ida, na volta ou dividido entre os dois trajetos, desde que um dos pontos seja uma unidade do Grupo GSH.

Carnaval é período crítico para estoques

O Carnaval costuma impactar diretamente o número de doações. Viagens, festas e mudanças na rotina fazem com que menos pessoas procurem os hemocentros, enquanto a demanda hospitalar permanece alta, principalmente em casos de urgência e emergência.

A parceria busca justamente reduzir essa lacuna, facilitando o deslocamento até os bancos de sangue e reforçando a importância da doação mesmo em períodos festivos.

União para ampliar o acesso

Com a ação, Uber e Grupo GSH somam esforços para estimular um gesto simples que pode salvar vidas. A proposta é não apenas oferecer um incentivo logístico, mas também ampliar a conscientização sobre a necessidade de manter os estoques abastecidos ao longo de todo o ano.

A Uber foi fundada em 2010 com a proposta de facilitar deslocamentos por meio da tecnologia e, ao longo dos anos, expandiu sua atuação para diferentes frentes de mobilidade.

Já o Grupo GSH atua há mais de quatro décadas na área de hemoterapia e terapia celular. Presente em cerca de 60 cidades e 16 estados brasileiros, a rede opera bancos de sangue, agências transfusionais e laboratórios especializados, com foco em inovação e segurança no atendimento em saúde.