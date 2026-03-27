A Uber anunciou uma nova política de segurança que promete impactar diretamente os motociclistas cadastrados na plataforma em todo o Brasil. A medida prevê o banimento de parceiros que apresentarem comportamentos considerados perigosos durante as corridas, especialmente relacionados ao excesso de velocidade.

Para isso, a empresa lançou o chamado “Painel de Direção”, uma ferramenta que utiliza o GPS do celular do condutor para monitorar como ele pilota durante as viagens. O sistema analisa dados em tempo real e cruza essas informações com as avaliações feitas pelos passageiros, gerando uma espécie de nota de desempenho para cada motociclista.

Caso o sistema identifique excesso de velocidade ou outras infrações recorrentes, o motorista poderá receber alertas e orientações para melhorar sua condução. No entanto, em situações mais graves ou com histórico contínuo de comportamento inadequado, a Uber poderá aplicar punições mais severas, incluindo o bloqueio definitivo da conta do parceiro na plataforma.

Além da velocidade, a empresa já sinalizou que pretende ampliar o monitoramento para outras práticas perigosas, como frenagens bruscas, uso do celular durante a pilotagem, mudanças repentinas de faixa e direção em zigue-zague. A expectativa é que as novas regras tornem o serviço mais seguro tanto para passageiros quanto para os próprios condutores.

Tecnologia reforça segurança nas corridas

A nova estratégia da Uber aposta no uso da tecnologia como ferramenta central para garantir mais segurança nas corridas de motocicleta. Com o monitoramento em tempo real e a análise de dados de condução, a empresa pretende não apenas punir irregularidades, mas também incentivar uma pilotagem mais responsável por meio de feedbacks constantes aos parceiros.

Para os motociclistas, a mudança representa uma adaptação importante na forma de trabalhar, já que o desempenho durante as viagens passará a ser acompanhado de forma mais rigorosa. Já para os passageiros, a expectativa é de viagens mais seguras e tranquilas, com menor exposição a riscos causados por imprudência no trânsito.