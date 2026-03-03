O empresário Luciano Hang, fundador da Havan, se tornou o novo dono da única casa ainda existente de frente para o mar na Avenida Atlântica, principal cartão-postal de Balneário Camboriú. Negociada por aproximadamente R$ 140 milhões, a mansão está entre os imóveis mais exclusivos e cobiçados do país.

Com a aquisição, Hang passa a ser o único dono de uma mansão a beira mar na principal via da cidade, endereço que reúne o metro quadrado mais valorizado do Brasil. A propriedade ocupa um terreno de aproximadamente 1,4 mil metros quadrados, com vista para o oceano e localização no centro da orla. Até então, o imóvel pertencia a uma família tradicional da região, com histórico ligado à pesca.

Foto: Rodrigo Luft/PMBC

Verticalização e luxo

Nas últimas décadas, a Avenida Atlântica deixou de ser reduto de casas térreas para se transformar em um local de grandes prédios de alto padrão. O processo de verticalização consolidou o bairro como símbolo de sofisticação e investimento imobiliário.

Entre os empreendimentos está o Yachthouse by Pininfarina, um dos prédios residenciais mais altos da América Latina. Dentro desse cenário dominado por prédios gigantes, a permanência de uma única casa à beira-mar, agora propriedade de Hang, torna o imóvel ainda mais singular.

Patrimônio bilionário e aposta em ativos

À frente de uma das maiores redes varejistas do país, Hang construiu uma fortuna bilionária com a expansão da Havan, conhecida por suas megalojas espalhadas por diversos estados brasileiros.

Figura frequente em rankings de empresários mais ricos do Brasil, ele amplia agora sua presença também no mercado imobiliário de luxo, valorizando ainda mais seu patrimônio.