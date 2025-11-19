O atacante Pedro está fora da final da Libertadores e só deve retornar aos gramados na próxima temporada. A ausência não se deve à fratura no braço direito sofrida na semifinal contra o Racing, mas sim a uma lesão muscular na coxa esquerda. O problema surgiu após o jogador relatar dores durante o treino de terça-feira, no Ninho do Urubu.
Levado a uma clínica na manhã desta quarta-feira para realizar exames de imagem, Pedro teve confirmada uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda e já começou o processo de tratamento com o departamento médico. Por se tratar de um músculo essencial para força e explosão, a recuperação costuma ser mais demorada, e o caso do atacante é classificado como grave.
Dessa forma, Pedro só deve retornar aos gramados em 2026, já que resta menos de um mês para o encerramento da atual temporada. Caso conquiste a Libertadores e avance à final da Copa Intercontinental, o Flamengo fará sua última partida de 2025 no dia 17 de dezembro.
Também nesta quarta, Pedro também fez radiografia para acompanhar a lesão no antebraço direito. Este laudo foi positivo, visto que apontou sinais de consolidação da fratura. Em recuperação deste problema, o camisa 9 havia voltado a treinar no campo, ainda com limitações, há uma semana.
Antes da lesão na coxa, a comissão técnica trabalhava com a possibilidade — ainda que otimista — de contar com o jogador no duelo contra o Atlético-MG, marcado para quatro dias antes da final contra o Palmeiras. Agora, sem seu camisa 9, Filipe Luís precisará encontrar alternativas para a decisão frente ao Palmeiras.
A nota oficial do Flamengo sobre Pedro
“O atacante sentiu dores musculares durante o treinamento da última terça-feira (18) e precisou deixar a atividade. Nesta quarta-feira (19), realizou exame de imagem que constatou lesão muscular na coxa esquerda. O jogador já iniciou tratamento com o Departamento Médico do Clube de Regatas do Flamengo. Também nesta manhã, Pedro realizou radiografia de controle no antebraço direito, que apontou sinais de consolidação da fratura na ulna.”
