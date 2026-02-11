Sol Vega foi oficialmente expulsa do “Big Brother Brasil 26” na tarde desta quarta-feira (11). A produção do reality show da Globo decidiu retirar a veterana da competição após um episódio de contato físico com a também participante Ana Paula Renault durante uma discussão na cozinha da casa. A decisão foi anunciada aos demais confinados pela direção do programa depois de toda a situação ser avaliada com base nas imagens gravadas no confinamento.

O que aconteceu na casa

A confusão começou durante a manhã, no momento do café, quando um bate-boca entre Sol, Ana Paula e outros moradores da casa escalou de forma rápida. Em meio à troca de palavras, Sol se levantou de maneira agressiva e foi até Ana Paula, segurando seu braço e chegando a pisar no pé da colega durante a conversa. A produção entendeu que essa atitude ultrapassou os limites das regras internas do programa e não podia ser ignorada.

No anúncio feito aos participantes, o Big Boss explicou que as imagens mostravam que Sol havia desrespeitado as normas de conduta e, por isso, foi desclassificada de forma imediata. A decisão gerou repercussão entre os brothers e também nas redes sociais, onde fãs e internautas acompanharam o momento em que a participante foi chamada ao confessionário antes da confirmação da saída.

Reações dos envolvidos

Apesar da expulsão, Ana Paula Renault, que foi alvo da ação, disse em conversas com outros participantes que não chegou a se sentir agredida de fato, relatando que o episódio foi mais um momento de descontrole do que uma intenção deliberada de machucar. Mesmo assim, a produção optou pela punição máxima prevista no regulamento do programa, que veda qualquer contato físico entre os participantes.

A saída de Sol marca mais um momento polêmico nesta edição do BBB, que já acumulou outras desclassificações em episódios anteriores. Nos próximos blocos do programa, a emissora deve comentar oficialmente o caso e divulgar o vídeo completo do momento que resultou na expulsão.