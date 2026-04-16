O presidente americano, Donald Trump, anunciou, nesta quinta-feira (16), um cessar-fogo envolvendo Israel e o Líbano. Segundo o comunicado, a pausa nos combates entrou em vigor às 18h (horário de Brasília) desta quinta.

O acordo prevê uma interrupção de 10 dias nas ações militares, criando um intervalo para reduzir tensões e permitir novos avanços diplomáticos.

Negociação com líderes

Trump afirmou que participou diretamente das negociações, mantendo conversas com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e com o presidente do Líbano, Joseph Aoun. As negociações foram conduzidas com urgência diante da gravidade do cenário.

Desde o início de março deste ano, os confrontos entre Israel e Líbano já deixaram mais de 2 mil mortos e cerca de um milhão de deslocados no território libanês. A intensidade dos ataques pressionou a comunidade internacional por um cessar-fogo rápido.