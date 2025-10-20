A Prefeitura de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, anunciou a abertura do processo seletivo nº 060/2025, destinado à contratação temporária de Médico Psiquiatra. O objetivo é atender demandas urgentes da rede municipal de saúde e formar um cadastro reserva para futuras convocações.

As inscrições serão realizadas exclusivamente de forma online, pelo site oficial da prefeitura, na seção “Concursos” → “Processos Seletivos Online”. O prazo para inscrição vai de 16 a 20 de outubro de 2025, encerrando-se às 23h59 do último dia. A participação é gratuita.

Durante o preenchimento do formulário online, o candidato deverá anexar todos os documentos exigidos, incluindo os títulos para pontuação e a comprovação da experiência profissional. Após o envio das informações, será emitido um comprovante de inscrição, encaminhado automaticamente para o e-mail cadastrado.

O edital oferece duas vagas imediatas para o cargo de Médico Psiquiatra, com carga horária de 24 horas semanais. A remuneração é composta por vencimento base de R$ 7.707,32, gratificação funcional de R$ 15.414,64, auxílio-alimentação de R$ 900,00 e vale-refeição de R$ 140,00 — totalizando mais de R$ 24 mil por mês.

Os profissionais contratados deverão desempenhar atividades clínicas, participar de consultas compartilhadas, acompanhar pacientes atendidos pelos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e realizar visitas domiciliares, de acordo com o planejamento definido pela Secretaria de Saúde.

