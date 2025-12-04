Os motoristas paranaenses terão um alívio significativo no bolso em 2026. Além da redução expressiva de 45,7% na alíquota do IPVA, quem optar por quitar o valor integral logo na primeira cobrança ainda contará com um desconto adicional de 6%. Somadas, as duas medidas podem representar quase metade do valor pago no ano anterior, chegando a uma economia de até 49% em comparação com o IPVA de 2025.

Para ilustrar o impacto da mudança, um carro popular avaliado em R$ 50 mil que pagou R$ 1.750 em 2025 terá o imposto reduzido para R$ 950 em 2026, graças à nova alíquota de 1,9%. Se o proprietário decidir pagar à vista, o valor final cai para R$ 893. Segundo dados da Receita Estadual, mais de dois terços da frota do estado se enquadra nessa faixa de veículos.

Governo aposta em adiantamento e queda na inadimplência

De acordo com o secretário estadual da Fazenda, Norberto Ortigara, o abatimento para pagamento imediato é uma forma de estimular o contribuinte a regularizar o imposto ainda no início do ano. Ele afirma que a medida beneficia diretamente o motorista e também contribui para o equilíbrio das contas públicas. Segundo Ortigara, a redução da alíquota — que caiu de 3,5% para 1,9% — só foi possível graças ao cenário fiscal positivo do estado.

Parcelamento continua disponível para contribuintes

Quem preferir dividir o imposto poderá pagar o IPVA 2026 em cinco parcelas, entre janeiro e maio. Nessas opções, porém, não há concessão de descontos. No caso citado anteriormente, o valor mensal seria de R$ 190. Se a alíquota antiga ainda estivesse vigente, cada parcela ultrapassaria os R$ 350.

O calendário oficial de pagamento deve ser anunciado nos próximos dias pela Secretaria da Fazenda e pela Receita Estadual. As guias de recolhimento estarão disponíveis para emissão a partir de janeiro.

Quem paga e quem está isento

A alíquota de 1,9% incide sobre automóveis, utilitários, motos acima de 170 cilindradas, caminhonetes, motorhomes e outros veículos pesados. Motocicletas de menor cilindrada seguem isentas. Já ônibus, caminhões, veículos movidos a GNV e automóveis de aluguel têm tributação diferenciada, fixada em 1%.

A base de cálculo usada pelo governo é definida a partir dos estudos regionais realizados pela Fipe, com dados específicos do mercado automotivo do Paraná.

Papel do IPVA na arrecadação estadual

O IPVA é uma das principais fontes de receita do estado e tem metade de seu valor direcionado diretamente aos municípios. Os recursos ajudam a financiar serviços essenciais como saúde, educação, transporte e segurança pública.