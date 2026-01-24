Apesar de ser uma cobrança essencial para custear a manutenção, conservação, melhoria e operação das rodovias, o pedágio continua sendo uma das cobranças menos populares entre os motoristas, sobretudo quando reajustes ocorrem.

Ainda assim, os cidadãos da Espanha precisam se preparar para as mudanças que serão promovidas em 2026, influenciadas por fatores como o fim gradual das ajudas contra a inflação, e provocarão aumentos nos valores cobrados tanto pelas concessionárias privadas quanto as estatais.

Conforme divulgado pelo portal Estado de Minas, as estradas controladas pela Sociedade Estatal de Infraestruturas de Transporte Terrestre (SEITT) devem sofrer reajustes anuais entre 2026 e 2032, que podem chegar a 2% por conta do teto estabelecido pelo governo.

Já nas pistas sob concessão privada, o aumento pode ser ainda mais significativo, chegando a, no mínimo, 2,61%. Vale destacar que o valor é definido por uma fórmula que considera variáveis econômicas e operacionais.

Sendo assim, para continuar utilizando diversas rodovias que cruzam o país, os motoristas espanhóis já precisam considerar um custo adicional em relação ao valor habitual, a fim de arcar com os novos pedágios.

Aumento do pedágio na Espanha será sentido de forma moderada

É importante destacar que, embora o reajuste nas rodovias administradas por empresas privadas ocorra conforme a decisão das concessionárias, trechos relevantes, como as autopistas radiais de Madrid, não pesarão tanto no bolso dos motoristas.

Afinal, por se tratar de uma via sob responsabilidade direta da SEITT, é provável que o Estado exerça um controle mais firme sobre os reajustes, evitando que os custos atinjam níveis excessivos.

Além disso, a gratuidade noturna, que é válida entre 00h e 06h, ainda será mantida para em muitas rodovias do país, beneficiando principalmente os motoristas que acabam circulando fora dos horários de pico.