A festa de Carnaval deste ano tem tudo para impulsionar fortemente a economia brasileira. Estimativas da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo apontam que, apenas no mês de fevereiro, a movimentação financeira relacionada à folia pode chegar a R$ 18,6 bilhões — o que representa um crescimento de cerca de 10% em comparação com 2025 e pode ser o maior resultado para o período desde o início da série histórica em 2011.

Esse impulso econômico é reflexo de um cenário mais favorável, com renda em alta, geração de empregos e inflação mais controlada, fatores que ajudam a estimular o consumo e as viagens pelo País durante o feriado prolongado.

Turismo e cadeias de serviços aquecidos

O Carnaval não só atrai visitantes aos grandes destinos como também promove impacto no turismo regional e nos serviços locais. Setores como transporte, hospedagem, alimentação, entretenimento e locação de veículos devem sentir o aumento na demanda, beneficiando tanto grandes operadoras quanto pequenos negócios em cidades espalhadas pelo Brasil.

Capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Recife e Olinda estão no foco desse movimento, reunindo juntos mais de 40 milhões de pessoas e impulsionando ocupação hoteleira e consumo no comércio e nos serviços.

Multidão nas ruas

A festa também deve romper recordes de participação dos foliões. As projeções — baseadas em dados das secretarias estaduais de turismo — indicam que mais de 65 milhões de pessoas devem sair às ruas para celebrar em 2026, um aumento de cerca de 22% em relação ao ano passado.

No Nordeste, por exemplo, espera-se grande público nas festas de rua e blocos, fortalecendo ainda mais o papel da tradição carnavalesca como fator de atração turística e cultural nas cidades brasileiras.