Enquanto muitos associam o sucesso financeiro no Brasil a empresários de grandes redes de varejo, a realidade atual revela uma diferença impressionante de fortuna entre nomes conhecidos. Luciano Hang, dono da Havan e figura bastante presente na mídia nacional, sequer aparece entre os dez brasileiros mais ricos do Mundo segundo a Forbes.

A diferença entre a fortuna de Luciano Hang e a dos maiores bilionários do país é, de fato, impressionante. Enquanto Hang construiu sua riqueza principalmente no varejo físico, focando em lojas espalhadas pelo Brasil, Eduardo Saverin acumulou sua fortuna de forma global, com participação em empresas de tecnologia de alcance internacional, como o Facebook.

Fortuna bilionária

Por conta disso, é dele o topo do ranking com um incrível patrimônio avaliado em R$ 227 bilhões. Por outro lado, Hang tem “apenas” R$ 12,05 bilhões. Na lista da Forbes, o empresário aparece somente como o 28º brasileiro mais rico do país.

Apesar disso, ele ainda lidera a lista no ramo varejista, superando nomes como Michael Klein e família, das Casas Bahia, Ilson Mateus Rodrigues, do Grupo Mateus, e Carlos Pires de Oliveira Dias, da rede RaiaDrogasil.

Os maiores bilionários do Brasil segundo a Forbes